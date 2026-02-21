Padova all' Euganeo è solo pari col Bari | finisce 1 a 1

Un pareggio tra Padova e Bari si concretizza con il risultato di 1-1. La rete di Di Mariano, che segna di destro al volo da pochi metri, avviene già poco dopo l’inizio della partita. La causa di questo equilibrio deriva da un’azione rapida e precisa del padovano, che permette ai locali di passare in vantaggio. Il Bari reagisce subito e trova il gol che ristabilisce la parità. La partita prosegue con entrambe le squadre in cerca di nuovi spunti.

Il Padova sale a 30 punti in classifica ma la sensazione di una occasione persa. I gol tutti nel primo tempo. In vantaggio i biancoscudati con Di Mariano, il pareggio degli ospiti nel finale di tempo con Rao Non è ancora scoccato il minuto 13 quando Di Mariano insacca di destro al volo da pochi metri e portato avanti il Padova. Ci sono tutti i presupposti per un bel pomeriggio, all'Euganeo. Il Bari difende a zona, male a dire il vero, e il giocatore del Padova trasforma in oro il primo corner della partita. Pochi minuti dopo nuovo pericolo, sempre da calcio d'angolo, con la difesa ospite che libera con qualche affanno.