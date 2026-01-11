L' amarezza di Inzaghi dopo il pari a Mantova | Buona prestazione ma dovevamo chiudere la gara

Da palermotoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della partita a Mantova, l’allenatore del Palermo, Pippo Inzaghi, ha espresso delusione per il pareggio, sottolineando che la squadra aveva disputato una buona prestazione ma avrebbe dovuto chiudere la gara prima del gol finale di Marras. Nonostante l’iniziale vantaggio di Ceccaroni, i rosanero non sono riusciti a mantenere il risultato, evidenziando l’importanza di gestire meglio le fasi decisive della partita.

“C’è poco da dire, quel gol a quel punto della partita non dobbiamo prenderlo”. È abbastanza amareggiato Pippo Inzaghi al termine del match di Mantova: Marras nel finale ha gelato i rosanero, regalando il pari ai lombardi dopo che Ceccaroni aveva sbloccato il match nei minuti iniziali.Prima gara. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Pari ad Avellino, Inzaghi amaro: "Dovevamo portarla a casa, adesso chiudiamo bene l'anno col Padova"

Leggi anche: Milan-Pisa, Allegri: “Dopo il vantaggio dovevamo chiudere la partita. Abbiamo sbagliato”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Inzaghi soddisfatto dopo il pari col Salisburgo: "Buon inizio, si vede già la nostra identità" - Dopo il pareggio tra Al Hilal e Salisburgo, Simone Inzaghi si è detto soddisfatto della prestazione della sua nuova squadra, riconoscendo i margini di crescita. tuttomercatoweb.com

Inzaghi commosso dopo la vittoria con il City, il paragone con Messner in diretta tv: "Come scalare l'Everest, ma..." - Ora dobbiamo riposare e resettare" Se Inzaghi e l'Al Hilal sorridono, dall'altra parte non possono fare altrettanto Pep Guardiola e il suo Manchester City, ... corrieredellosport.it

Avellino-Palermo 2-2, Inzaghi al giornalista: Tu puoi vedere la partita che vuoi...

Video Avellino-Palermo 2-2, Inzaghi al giornalista: Tu puoi vedere la partita che vuoi...

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.