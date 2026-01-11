L' amarezza di Inzaghi dopo il pari a Mantova | Buona prestazione ma dovevamo chiudere la gara

Al termine della partita a Mantova, l’allenatore del Palermo, Pippo Inzaghi, ha espresso delusione per il pareggio, sottolineando che la squadra aveva disputato una buona prestazione ma avrebbe dovuto chiudere la gara prima del gol finale di Marras. Nonostante l’iniziale vantaggio di Ceccaroni, i rosanero non sono riusciti a mantenere il risultato, evidenziando l’importanza di gestire meglio le fasi decisive della partita.

"C'è poco da dire, quel gol a quel punto della partita non dobbiamo prenderlo". È abbastanza amareggiato Pippo Inzaghi al termine del match di Mantova: Marras nel finale ha gelato i rosanero, regalando il pari ai lombardi dopo che Ceccaroni aveva sbloccato il match nei minuti iniziali.

