Citazioni colte e testi volgari scorretti e al limite del trash Alla scoperta dell' artista del momento autore della sigla del FantaSanremo e in gara nella serata cover

Un artista famoso per la sigla del FantaSanremo e la partecipazione alla serata cover ha suscitato scalpore con citazioni colte e testi volgari, spesso al limite del trash. Con una parrucca di Elvis Presley e una maschera di plastica, dimostra una sfrontatezza che ricorda gli spettacoli più irriverenti degli anni passati. La sua presenza crea sconcerto tra il pubblico, che osserva incuriosito questa performance provocatoria. La sua figura rimane al centro dell’attenzione.

C ’è un uomo con la parrucca di Elvis Presley, una maschera di plastica e una sfrontatezza che l’Italia non vedeva dai tempi d’oro di Elio e le Storie Tese. TonyPitony è il fenomeno che sta scuotendo Sanremo 2026, muovendosi con estrema disinvoltura tra il trash più spinto e una preparazione teatrale da primo della classe. Se fino a pochi mesi fa le sue canzoni circolavano come un segreto tra gli appassionati del politicamente scorretto, oggi il cantautore siciliano è il centro gravitazionale del Festival, avendo firmato la sigla del FantaSanremo e preparandosi a debuttare sul palco dell’Ariston nella serata delle cover. 🔗 Leggi su Iodonna.it

