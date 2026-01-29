Chi è TonyPitony l' artista del momento autore della sigla del FantaSanremo 2026 forse a Sanremo con Ditonellapiaga

TonyPitony, il giovane artista siracusano classe 1996, sta attirando l’attenzione per il suo stile provocatorio. È lui l’autore della sigla del FantaSanremo 2026, e forse tra qualche settimana potrebbe salire sul palco di Sanremo insieme a Ditonellapiaga. Con titoli come

Autore della sigla del Fantasanremo, Scapezzolate, potrebbe salire sul palco del festival di Sanremo nella serata delle cover, al fianco di Ditonellapiaga. La cantante, al secolo Margherita Carducci, in gara con Che fastidio, ha più volte spiegato che il suo nome d’arte è «volutamente pungente, scomodo, urticante, ironico». Proprio il terreno su cui gioca TonyPitony da sempre. L’endorsement è già arrivato da Fiorello. Dopo averlo avuto in videochiamata a La Pennicanza, ha dichiarato: «Giornalisti, tra poco questo cantante esploderà», scherzando con lui in dialetto siciliano. Alla domanda «Sarai a Sanremo?», la risposta di TonyPitony è stata ambigua: «No, ma è una cosa che farà ridere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

FantaSanremo 2026 presenta la sua sigla ufficiale, firmata da TonyPitony, in vista della prossima edizione del gioco.

“Scapezzolate” di TonyPitony, sigla ufficiale di Fantasanremo 2026, si distingue per la sua originalità e contemporaneità.

