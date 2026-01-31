Chi è TonyPitony il siracusano autore della sigla del FantaSanremo 2026

TonyPitony, il siracusano che ha scritto la sigla del FantaSanremo 2026, si fa notare con il suo stile scanzonato. Mascherato da Elvis Presley, ha attirato l’attenzione con testi espliciti e un’ironia che divide il pubblico. È uno dei nomi più discussi tra chi segue le novità del festival.

Mascherato da Elvis Presley, testi espliciti e un'ironia che divide: TonyPitony è uno dei nomi più chiacchierati dell'orbita sanremese 2026. Siracusano, classe 1996, è l'artista che ha firmato "Scapezzolate", la sigla ufficiale del FantaSanremo 2026, diventata in poche settimane un tormentone tra social e community del gioco. Un successo costruito sulla provocazione e su un progetto.

TonyPitony, il giovane artista siracusano classe 1996, sta attirando l’attenzione per il suo stile provocatorio.

FantaSanremo 2026 presenta la sua sigla ufficiale, firmata da TonyPitony, in vista della prossima edizione del gioco.

