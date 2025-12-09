Cisgiordania asino rubato accoltellato lapidato e impiccato da coloni israeliani ad un bimbo palestinese di Al-Ma' azi - VIDEO

9 dic 2025

Alcuni coloni israeliani hanno rubato e brutalmente accoltellato, lapidato e impiccato un asino appartenente a un bambino palestinese della comunità beduina di Al-Ma'azi. L'accaduto si inserisce in un contesto più ampio di violenze legate al genocidio in Palestina Un gruppo di coloni israelia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

