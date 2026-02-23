Ciro Caliendo arrestato per l'omicidio della moglie | il 48enne coinvolto nel caso dell'autobomba a Bacoli

Ciro Caliendo, 48enne, è finito in manette dopo aver ucciso la moglie Lucia Salcone, un episodio avvenuto in casa la scorsa settimana. Le indagini hanno rivelato che Caliendo aveva motivazioni personali e una lunga storia di tensioni familiari. Nel corso delle verifiche, gli investigatori hanno scoperto anche il suo coinvolgimento nell’attentato con l’autobomba a Bacoli, che aveva come obiettivo un ufficiale della Guardia di Finanza. La polizia continua a seguire tutte le piste aperte.

Ciro Caliendo, arrestato per l'omicidio premeditato della moglie Lucia Salcone, è coinvolto anche nell'inchiesta sull'autobomba esplosa a Bacoli nel 2023 contro un ufficiale della Guardia di Finanza. Secondo l'accusa avrebbe contribuito alla realizzazione dell'ordigno artigianale. In una lettera alla nipote, l'imprenditore Ciro Caliendo confessa l'insofferenza verso la moglie.