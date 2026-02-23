Ciclone Harry istituita la nuova sottocommissione Erosione costiera

Il forte vento di un ciclone ha causato gravi danni alle coste, spingendo le autorità a istituire una nuova sottocommissione dedicata all’erosione costiera. Questa unità, parte della Commissione tecnica specialistica, si concentrerà su interventi di ripristino e prevenzione, come i ripascimenti e il monitoraggio del dissesto idrogeologico. La decisione mira a rispondere alle criticità emerse e a garantire una gestione più efficace delle aree a rischio. La prima riunione è prevista per la prossima settimana.

Una nuova sottocommissione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali (Cts) si occuperà di erosione costiera, dissesto idrogeologico, Pudm, immersione in mare di materiali e ripascimenti. L'istituzione arriva con un decreto dell'assessore regionale al Territorio e all'ambiente Giusi Savarino, che porta così a quattro il numero dei gruppi di lavoro della Cts. "Con la nuova sottocommissione attuiamo quanto previsto dalla norma approvata all'unanimità all'Ars e fortemente voluta dal governo Schifani – dichiara l'assessore Savarino – In questo modo possiamo focalizzare il lavoro dedicando una corsia specifica alle autorizzazioni che riguardano le coste, alla luce anche delle semplificazioni in materia ambientale introdotte dal governo nazionale per il ciclone Harry. La sottocommissione dedicata all'erosione costiera sarà composta da un massimo di trenta componenti e coordinata dall'avvocato Vincenzo Minnella, già membro della Cts.