Oltre il ciclone Harry la proposta di Colella per una nuova pianificazione costiera

Dopo i danni causati dal ciclone Harry sui territori costieri calabresi, Fabio Colella, consigliere della Federazione italiana vela, propone una nuova pianificazione per la gestione e la tutela delle aree costiere. La sua proposta mira a rafforzare la resilienza del territorio e a garantire uno sviluppo sostenibile, affrontando le criticità emerse e promuovendo interventi mirati per un futuro più sicuro e compatibile con l’ambiente.

Per il consigliere nazionale della Federazione italiana vela: "Non basta ricostruire: servono porti moderni e infrastrutture resilienti per proteggere la costa e rilanciare il turismo nautico" "All’indomani della devastazione causata dal ciclone Harry, che ha messo in ginocchio i litorali calabresi, Fabio Colella, consigliere nazionale della Federazione italiana vela (Fiv), interviene con una visione strategica per il futuro della regione. L'obiettivo è trasformare lo stato di emergenza in un’opportunità di rinascita strutturale attraverso una nuova pianificazione costiera. "Le ferite inferte dal ciclone Harry non sono solo il risultato di un evento meteo estremo, ma il segnale di un’urbanistica costiera che va radicalmente ripensata" - dichiara Fabio Colella - limitarsi a ripristinare lo stato precedente sarebbe un errore imperdonabile.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il ciclone Harry dimostra che costruire sulla sabbia è un errore: è ora di ripensare la pianificazione costieraIl ciclone Harry evidenzia l’importanza di una pianificazione costiera solida e sostenibile.

Musumeci a Catania dopo il ciclone Harry: "Ricostruiremo con una nuova pianificazione urbanistica"Dopo il passaggio del ciclone Harry a Catania, il presidente Musumeci ha annunciato piani di ricostruzione basati su una nuova pianificazione urbanistica.

