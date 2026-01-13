Falconara piange il dottor Giuseppe Bramucci | addio a un medico stimato protagonista dell’impegno civile e sportivo

Falconara perde il dottor Giuseppe Bramucci, medico stimato e figura di riferimento nel territorio. Con dedizione e competenza, ha esercitato la professione, dedicandosi anche a iniziative civili e sociali. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità, che ricorda con rispetto il suo impegno sia nel campo medico che in attività a favore della collettività.

FALCONARA- Ha sempre svolto la professione con dedizione e competenza, affiancando al suo lavoro un significativo impegno civile e sociale profuso a favore del territorio. È morto il dottor Giuseppe Bramucci, medico stimato e figura di riferimento per intere generazioni. Il sindaco Stefania.

