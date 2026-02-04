Reading Wrapped 2025 | l’evoluzione della lettura tra digitale e ascolto

Il report Reading Wrapped 2025 di Rakuten Kobo mostra come le abitudini di lettura siano cambiate. Sempre più persone preferiscono alternare tra digitale e ascolto, rendendo l’esperienza di leggere più flessibile e più vicina ai ritmi quotidiani. La lettura non è più solo sfogliare pagine, ma un’attività che si adatta ai tempi moderni, tra smartphone e cuffie, tra testi scritti e audiolibri.

(Adnkronos) – Il report Reading Wrapped 2025 di Rakuten Kobo, riflette un mutamento profondo nelle modalità di fruizione culturale, la lettura non è più un'attività statica, ma un'esperienza dinamica capace di adattarsi ai ritmi della vita contemporanea. Se i libri rimangono un rifugio essenziale per l'evasione, emerge chiaramente come il "tempo culturale" sia diventato un bene prezioso, concentrato strategicamente nei momenti di sospensione dal lavoro. La novità più rilevante dell'ultimo anno riguarda gli audiolibri, che hanno registrato un incremento del 37% rispetto al 2024.

