L’Italia fatica a colmare il gap digitale. Nonostante gli investimenti e le promesse, molte zone del paese continuano a vivere con connessioni lente o assenti. Le aziende e i cittadini si confrontano quotidianamente con problemi di banda larga e servizi online poco affidabili. La strada verso una rete moderna e diffusa è ancora lunga, e le difficoltà restano davanti a chi cerca di avanzare nel mondo digitale.

L’Italia si trova a un bivio cruciale nell’evoluzione del digitale. Nonostante gli sforzi degli ultimi anni, il paese rimane ancora lontano dal raggiungere un’infrastruttura digitale moderna, resiliente e accessibile a tutti. Secondo i dati più recenti, solo il 65% della popolazione ha accesso a una connessione internet veloce (superiore ai 100 Mbps), con una disparità evidente tra Nord e Sud. Le aree rurali e montane, in particolare, continuano a soffrire di copertura insufficiente, con molte zone ancora costrette a ricorrere a connessioni inadeguate o assenti. Questa disparità non è solo tecnica: è sociale, economica e culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’evoluzione del digitale in Italia: progressi e sfide nella connettività nazionale

Approfondimenti su Italia Digitale

L’evoluzione del desiderio digitale si riflette nell’affermazione crescente della voce come strumento di intrattenimento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

FC 26 | Gli sviluppatori dovrebbero fare solo UNA cosa...

Ultime notizie su Italia Digitale

Argomenti discussi: Data Protection Day: l'evoluzione della fiducia digitale tra diritto e tecnologia; L’evoluzione della musica nell’era digitale e dell’intelligenza artificiale: un incontro all'I3P a Torino il 19 febbraio; Esperienza utente e digitale: l’evoluzione dell’entertainment; TEAM99 si rinnova. ‘Beyond Branding, Beyond Digital’ diventa la vision dell’agenzia.

Digital 2025: come cambia il mondo (e l’Italia) secondo il Global Annual Report di MeltwaterNel 2025 il Global Annual Report di Meltwater si conferma come uno degli strumenti più autorevoli per comprendere l’evoluzione del digitale a livello mondiale. Un’analisi ampia e trasversale che incro ... vistanet.it

SolidWorld Group presenta SOLIDWORKS 2026 e potenzia i servizi per l’evoluzione digitaleRizzo (SolidWorld Group): Il nostro ruolo è aiutare clienti e partner a trasformare un cambiamento tecnologico inevitabile in un percorso governato e sicuro ... affaritaliani.it

Pompili (Sopra Steria Italia): "Il settore cyber è in continua evoluzione; occorre anticipare per contrastare le minacce" x.com

Servizifarmaciaitalia Srl. . Il 2026 rappresenta per Servizi Farmacia Italia un anno di evoluzione e visione, costruito attorno a un obiettivo chiaro: supportare il farmacista titolare in un contesto professionale sempre più complesso, competitivo e aperto a una dim - facebook.com facebook