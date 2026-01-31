Lucca | 62enne gravemente ferito a una gamba mentre taglia alberi nei boschi di Villa Collemandina

Questa mattina un uomo di 62 anni è rimasto gravemente ferito mentre tagliava alberi in un bosco a Villa Collemandina, nei pressi di Lucca. Le sue ferite alla gamba sono apparse molto serie e sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’elisoccorso Pegaso, che lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale di Cisanello. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma l’uomo si trovava da solo quando è successo.

LUCCA – Incidente nei boschi di Villa Collemandina, in provincia di Lucca, oggi pomeriggio, 31 gennaio 2026. In località Pianacci un uomo di 62 anni è rimasto seriamente ferito a una gamba mentre stava tagliando alcuni alberi, presumibilmente all'interno di una proprietà privata. Secondo le prime ricostruzioni, un grosso tronco sarebbe improvvisamente caduto sull'arto inferiore dell'uomo, provocando un grave trauma da schiacciamento. L'allarme al 118 è scattato poco prima delle ore 16. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Castelnuovo, i vigili del fuoco e i carabinieri.

