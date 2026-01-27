Al Monte Fumaiolo ciaspolata di gruppo per un pomeriggio immerso tra i boschi innevati

Al Monte Fumaiolo, il 7 febbraio, si terrà una ciaspolata di gruppo tra i boschi innevati. L’evento, organizzato da Body Art Mercato Saraceno, invita a vivere la montagna in modo attivo e sicuro, offrendo un’esperienza immersiva nella natura invernale. È un’occasione aperta a tutti per condividere un pomeriggio tra paesaggi suggestivi e natura incontaminata.

Sabato 7 febbraio il Monte Fumaiolo diventa lo scenario di una suggestiva ciaspolata aperta a tutti, organizzata da Body Art Mercato Saraceno, per vivere la montagna in modo attivo, sicuro e conviviale.L'escursione prevede un percorso di 8 chilometri, con difficoltà mediofacile, ideale anche per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo tipo di esperienza. La durata complessiva è di circa 3 ore, immerse nel silenzio dei boschi innevati e nei panorami invernali dell'Appennino.

