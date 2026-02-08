Martina il tuo sorriso sarà sempre con noi

In tanti si sono radunati ieri alla camera ardente per dare l’ultimo saluto a Martina Bianchi, la giovane di 31 anni morta venerdì per una grave malattia. La famiglia, gli amici e i conoscenti si sono stretti intorno ai ricordi, mentre il dolore si fa sentire forte tra chi la conosceva. La sua scomparsa ha colpito molti, lasciando un vuoto difficile da colmare.

In tanti già da ieri alla camera ardente per l'ultimo addio alla 31enne Martina Bianchi, deceduta venerdì a causa di una grave malattia. La giovane, come riferito nell'edizione di ieri, si è spenta all'ospedale di Reggio. Moltissime le attestazioni di cordoglio arrivate ai genitori Massimo e Luciana: entrambi gestiscono a Casina il bar La Palazzina. La 31enne lavorava come grafica per un'azienda di Sassuolo. Da alcuni anni abitava a Gatta, ma risiedeva ancora a Casina. Proprio il sindaco di Casina Stefano Costi l'ha ricordata attraverso i social: "La perdita di Martina ha avuto un impatto emotivo su tutti noi.

