Palazzago dà l’ultimo saluto a Francesco Mazzoleni | Ragazzo umile e gentile il tuo sorriso è l’unica cosa a cui riusciamo a pensare

Francesco Mazzoleni è morto il 15 febbraio, investito da un’auto lungo la provinciale 175 a Barzana, mentre tornava a casa dopo un allenamento in bicicletta. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme a Palazzago, dove tutti lo conoscevano come un ragazzo umile e gentile. Il dolore si percepisce nelle parole di suo cugino Leonardo, che gli ha promesso di continuare a sorridere e a trovare motivazioni per affrontare le difficoltà. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Francesco in questo momento difficile.

Palazzago. "Promettimi che darai tanta forza a tutti e sorridi come hai sempre fatto. La vita sarà difficile, ma ora ho una motivazione in più per superare ogni ostacolo e fare meglio: ti ho voluto, ti voglio e ti vorrò sempre bene": bastano queste semplici parole, pronunciate dal cugino Leonardo, per comprendere l'immenso dolore lasciato dalla prematura scomparsa di Francesco Mazzoleni, il 19enne di Gromlongo di Palazzago che ha perso la vita domenica 15 febbraio lungo la provinciale 175 a Barzana, travolto da un'auto mentre stava facendo rientro a casa dopo un lungo allenamento sull'amata bicicletta.

