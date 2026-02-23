Chivu risponde al giornalista norvegese | Vergogna perdere contro il Bodo? Dice questa cosa e ride pure

Chivu ha commentato aspramente la domanda di un giornalista norvegese sulla sconfitta contro il Bodo Glimt, dicendo che considerare la sconfitta una vergogna è inaccettabile. Ha aggiunto che chi fa certe affermazioni si comporta in modo poco professionale, ridendo durante l’intervista. Il tecnico ha anche sottolineato che la squadra ha dato il massimo e che la partita è stata complicata. La discussione si è accesa in modo deciso.