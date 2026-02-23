Giornalista | Sarebbe una vergogna farsi eliminare dal Bodo? La risposta irritata di Chivu

Cristian Chivu ha espresso tutta la sua frustrazione per le critiche ricevute, attribuendole alla pressione di dover superare il Bodo Glimt. Durante la conferenza stampa, ha ribadito la fiducia nella squadra e ha sottolineato l’importanza di restare concentrati. La tensione si è fatta sentire quando ha risposto con fermezza alle domande più insistenti, mantenendo alta la determinazione. La sfida tra Inter e Bodo Glimt si avvicina, e i tifosi attendono una risposta decisa.

Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa della vigilia di Inter-Bodo Glimt. Il tecnico nerazzurro ha detto di crederci e che la rimonta è possibile. Gelo però ad un certo punto in sala stampa ad Appiano dopo la domanda di un giornalista norvegese. “Avete perso contro una squadra di 50 mila abitanti e uno stadio di 8 mila, sarebbe una piccola vergogna essere eliminati?”, la domanda a cui Chivu ha risposto abbastanza irritato verso chi parla addirittura di vergogna. “No, nel calcio non c’è la vergogna. C’è il lavoro di una società e di una squadra, bisogna accettare e rispettare l’avversario. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Per Bastoni abbiamo avuto una settimana di me**a. Sarebbe una vergogna uscire con una squadra così piccola? Rispondo così»Cristian Chivu ha spiegato che la squadra ha affrontato una settimana difficile a causa dei problemi di Bastoni.

Chivu risponde al giornalista norvegese: “Vergogna perdere contro il Bodo? Dice questa cosa e ride pure”Chivu ha commentato aspramente la domanda di un giornalista norvegese sulla sconfitta contro il Bodo Glimt, dicendo che considerare la sconfitta una vergogna è inaccettabile.

Chivu: Se c'è una squadra che può ribaltarla è la nostra. Poi la replica dura a chi parla di vergognaDomani sera l'Inter sarà chiamata a ribaltare il 3-1 rimediato in Norvegia contro il Bodo/Glimt e oggi Cristian Chivu, come di consueto protagonista della conferenza stampa pre-partita, analizza i tem ... msn.com

