Chiusure idriche programmate in 36 Comuni | ecco dove e quando mancherà l' acqua
Anche per questa seconda seconda settimana di dicembre continuano le interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica. Al fine di evitare disservizi nell'erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure programmate da martedì 9 a lunedì 15 dicembre 2025, salvo diversa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Le chiusure idriche proseguono: acqua razionata in 34 Comuni
Chiusure idriche programmate in 34 comuni: ecco quando e dove mancherà l'acqua
Continuano le chiusure idriche di notte, il presidente Sasi: "L'acqua c'è, dipende dalle pessime condizioni di tubi e serbatoi"
SASSARI: REVOCATE LE RESTRIZIONI IDRICHE https://www.sassarinotizie.com/2025/12/02/abbanoa-revocate-le-chiusure-dellacqua-a-sassari-porto-torres-stintino-e-castelsardo/ - facebook.com Vai su Facebook
Crisi idrica, Sasi annuncia lo stop alle chiusure programmate - Entro 48 ore, tempo necessario per lavori tecnici, saranno interrotte le sospensioni della fornitura idrica nella provincia di Chieti grazie al recupero della portata della Sorgente del Verde, ... ansa.it scrive
