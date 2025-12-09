Chiusure idriche programmate in 36 Comuni | ecco dove e quando mancherà l' acqua

Chietitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche per questa seconda seconda settimana di dicembre continuano le interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica. Al fine di evitare disservizi nell'erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure programmate da martedì 9 a lunedì 15 dicembre 2025, salvo diversa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Le chiusure idriche proseguono: acqua razionata in 34 Comuni

Chiusure idriche programmate in 34 comuni: ecco quando e dove mancherà l'acqua

Continuano le chiusure idriche di notte, il presidente Sasi: "L'acqua c'è, dipende dalle pessime condizioni di tubi e serbatoi"

Crisi idrica, Sasi annuncia lo stop alle chiusure programmate - Entro 48 ore, tempo necessario per lavori tecnici, saranno interrotte le sospensioni della fornitura idrica nella provincia di Chieti grazie al recupero della portata della Sorgente del Verde, ... ansa.it scrive