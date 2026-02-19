Il Csm di Airola è stato chiuso a causa di tensioni tra i politici locali, che hanno alimentato il malcontento tra i cittadini. La decisione deriva da mesi di polemiche e proteste, spesso alimentate da dichiarazioni infiammatorie. Secondo Serena Romano, presidente di ‘Per la Rete Sociale’, le parole dei politici non fanno altro che peggiorare la situazione, invece di cercare soluzioni. I residenti chiedono un intervento concreto per risolvere i problemi e ristabilire la fiducia nell’amministrazione comunale. La discussione continua senza un vero passo avanti.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa de 'Per la Rete sociale' afirma del presidente Serena Romano. "I politici Mastella, Errico, Matera e il sindaco di Airola hanno fatto a gara ieri nel gettare acqua sul fuoco dell'improvvisa chiusura del Centro di Salute Mentale di Airola, riportando con toni rassicuranti le dichiarazione del direttore generale della Asl, Tiziana Spinosa, che la chiusura sarebbe stata provvisoria. Ma sono solo chiacchiere da politici e da burocrati che non hanno assolutamente idea di come funziona un servizio di salute mentale, visto che non c'è una data, né una soluzione alternativa su quando riprenderà il servizio.

© Anteprima24.it - Chiusura del Csm di Airola: “I politici gettano acqua sul fuoco, ma alimentano solo l’incendio”

