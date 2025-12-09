Metro Linea 1 chiusura anticipata per tre giorni | gli orari
Anm informa che, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, la linea 1 della Metroplitana di Napoli chiude in anticipo al pubblico martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre 2025.Questi gli orari delle ultime corse viaggiatori:da Piscinola ore 20:48da Centro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Scopri altri approfondimenti
La linea lilla della metropolitana compie un passo decisivo verso Monza - facebook.com Vai su Facebook
Metro Linea A Dal 17 novembre al 5 dicembre, per lavori di ampliamento della stazione Anagnina, i treni in direzione Anagnina termineranno a Subaugusta. Per raggiungere Anagnina, sarà disponibile un bus sostitutivo MA8 con fermate a: Cinecittà (pia Vai su X
Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dall’1 al 4 dicembre - Metro Linea 1 anticipa la chiusura dall’1 al 4 dicembre 2025 per lavori e verifiche tecniche. Come scrive napolike.it