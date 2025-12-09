Metro Linea 1 chiusura anticipata per tre giorni | gli orari

Anm informa che, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, la linea 1 della Metroplitana di Napoli chiude in anticipo al pubblico martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre 2025.Questi gli orari delle ultime corse viaggiatori:da Piscinola ore 20:48da Centro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

