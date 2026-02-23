Chiude il sipario sulle Olimpiadi Italia da 30 e lode

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina si sono concluse con grande soddisfazione per l’Italia, che ha conquistato il maggior numero di medaglie nella sua storia. La causa principale di questo risultato è stata la preparazione accurata degli atleti e il supporto delle strutture sportive. Migliaia di spettatori hanno assistito alle gare nelle diverse discipline, lasciando un segno duraturo nella memoria collettiva. La manifestazione si è chiusa con una cerimonia ricca di emozioni, mentre gli atleti si preparano a tornare a casa.

Chiude il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Record di medaglie e di successi per gli azzurri. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, stasera la Cerimonia di chiusura. Bonfiglio: «È stata un'Italia da 30 e lode»Il presidente di Coni ha dichiarato che le Olimpiadi di Milano-Cortina si concludono con successo, dopo aver visto un aumento delle medaglie italiane rispetto alle precedenti edizioni. Sipario sui Giochi di Milano-Cortina: "Olimpiade da 30 e lode"Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio definisce i Giochi di Milano-Cortina come un evento da 30 e lode, attribuendo il merito all'organizzazione impeccabile e alle numerose prodezze degli atleti. Milano Cortina, cala il sipario: la bandiera olimpica passa alla Francia. Coventry: Dichiaro i Giochi conclusiLa spedizione italiana archivia la rassegna con 30 medaglie. Malagò: Italia, missione compiuta Con la cerimonia di chiusura a Verona di oggi, domenica 22 febbraio, cala il sipario sulle Olimpiadi. L'Italia sul (sotto) tetto del mondoSi chiude il sipario sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina: chi ha vinto? Una domanda, questa, che avrebbe fatto aggrottar le ciglia al Barone Pierre de Coubertin. Si chiude il sipario su Milano- Cortina 2026, le olimpiadi che difficilmente dimenticheremo e che resteranno un'impronta indelebile nello sport e nella storia del nostro Paese. L'Italia ha saputo fronteggiare tutte le difficoltà del caso, per l'impresa (la prima in assoluto).