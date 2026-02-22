Sipario sui Giochi di Milano-Cortina | Olimpiade da 30 e lode

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio definisce i Giochi di Milano-Cortina come un evento da 30 e lode, attribuendo il merito all’organizzazione impeccabile e alle numerose prodezze degli atleti. La cerimonia di chiusura ha mostrato spettacoli e medaglie consegnate con entusiasmo, mentre gli spettatori si sono radunati nelle piazze per seguirne i momenti più importanti. La festa sportiva si conclude con un grande entusiasmo tra il pubblico e gli organizzatori.

AGI - La sintesi migliore viene dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio: " Un'Olimpiade da 30 e lode. Trenta sono le medaglie e la lode è perché ha funzionato tutto". A poche ore dalla cerimonia di chiusura all'Arena di Verona è stato il giorno delle conferenze stampa finali dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Prima quella del numero uno del Coni, poi quella del presidente e amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina, rispettivamente Giovanni Malagò e Andrea Varnier. Differenti bilanci, differenti punti di vista ma lo stesso giudizio. "È stato un continuo evolversi di entusiasmo, abbiamo mostrato la nostra capacità organizzativa, la nostra capacità di fare sistema sportivo " ha raccontato Buonfiglio elogiando lo sport azzurro, ora nella Top 4 olimpica assoluta. 🔗 Leggi su Agi.it

Milano Cortina 2026, Buonfiglio: “Un’Olimpiade da 30 e lode. Segnale importante per lo sport italiano”Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, definisce le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 un successo, attribuendone il merito alla grande partecipazione degli italiani.

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, stasera la Cerimonia di chiusura. Bonfiglio: «È stata un’Italia da 30 e lode»Il presidente di Coni ha dichiarato che le Olimpiadi di Milano-Cortina si concludono con successo, dopo aver visto un aumento delle medaglie italiane rispetto alle precedenti edizioni.

Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - Storie italiane 30/01/2026

