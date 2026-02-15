Federico La Penna, l’arbitro che ha diretto il match tra Inter e Juventus, ha già avuto problemi con la giustizia arbitrale in passato, quando era stato sospeso dalla Can. Durante la partita di ieri, alcune decisioni hanno riacceso le polemiche e portato alla luce vecchi episodi controversi legati alla sua carriera. A renderlo noto, alcuni esperti di calcio hanno riassunto i precedenti che coinvolgono il direttore di gara.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Infortunio Belghali: altro stop per l’algerino, la sfortuna lo perseguita! Le condizioni dopo Parma Verona Espulsione Orban, rosso diretto per l’attaccante del Verona! Il motivo e cosa è successo nel match col Parma Udinese, Runjaic trova il problema dopo il KO col Sassuolo: «Stavamo controllando la partita ma dovevamo cercare il secondo gol con più convinzione» Marsiglia, è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia: «Lascio per il bene del club». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - La Penna, chi è l’arbitro che ha deciso Inter Juve: in passato era stato anche sospeso dalla Can! Tutti i suoi scheletri nell’armadio

Questa mattina è arrivata l’ufficialità sulla designazione arbitrale per il derby d’Italia di San Siro.

Federico La Penna ha detto che il suo lavoro di arbitro è difficile, a causa delle decisioni contro l’Inter nella partita contro la Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.