La Penna chi è l’arbitro che ha deciso Inter Juve | in passato era stato anche sospeso dalla Can! Tutti i suoi scheletri nell’armadio
Federico La Penna, l’arbitro che ha diretto il match tra Inter e Juventus, ha già avuto problemi con la giustizia arbitrale in passato, quando era stato sospeso dalla Can. Durante la partita di ieri, alcune decisioni hanno riacceso le polemiche e portato alla luce vecchi episodi controversi legati alla sua carriera. A renderlo noto, alcuni esperti di calcio hanno riassunto i precedenti che coinvolgono il direttore di gara.
Questa mattina è arrivata l’ufficialità sulla designazione arbitrale per il derby d’Italia di San Siro.
Arbitro La Penna (Inter-Juve): “E’ difficile il lavoro che faccio”
Federico La Penna ha detto che il suo lavoro di arbitro è difficile, a causa delle decisioni contro l’Inter nella partita contro la Juventus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
