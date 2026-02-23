Chieti apre alle opportuità dei mercati Brics il convegno con Cina India ed Etiopia per le imprese abruzzesi

Chieti organizza un convegno per esplorare le opportunità di mercato con Cina, India ed Etiopia, portando aziende locali a confrontarsi con nuovi paesi. La causa è la volontà di favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese abruzzesi. Durante l’evento, le aziende incontrano rappresentanti stranieri e approfondiscono le possibilità di espansione. Il dialogo tra le parti si concentra su progetti concreti e partnership commerciali. La giornata si conclude con l’attesa di sviluppi futuri.

L'iniziativa nasce a cura della Presidenza del consiglio comunale, con l'obiettivo di offrire alle imprese locali strumenti concreti per comprendere le dinamiche economiche di mercati strategici e in forte espansione Supportare le aziende del territorio nei processi di crescita e internazionalizzazione è una priorità per la nostra comunità. Nasce con queste premesse e finalità l'evento "Nuove prospettive per le aziende abruzzesi nei Paesi Brics – Focus Cina, India ed Etiopia", in programma mercoledì 25 febbraio, dalle ore 10 alle 15, nella sala convegni di via Piaggio 35, nel complesso Dromedian a Chieti.