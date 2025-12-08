Da manager a gelataio Loris Montanaro delizia grandi e piccoli con i gusti ispirati alle eccellenze abruzzesi e il torrone dedicato a Chieti

L’amore per Chieti è tangibile già dal nome che ha scelto di dare alla sua gelateria “Scilò”. Un termine apparentemente misterioso, che richiama quel teatinissimo «Sci Lo’» («Sì, Loris») che la moglie Gianna gli ha rivolto all’ennesima ostinata proposta di aprire il locale di viale Benedetto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Loris Montanaro ha lasciato la sua carriera di successo nel settore delle telecomunicazioni militari per tornare a Chieti e aprire un'attività con la sua famiglia

