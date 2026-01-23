Sondaggio Referendum sulla Giustizia Giorgia Meloni tiene le dita incrociate | oggi vincerebbe il Sì

Il referendum sulla Giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo. Attualmente, i sondaggi indicano un leggero vantaggio del Sì rispetto al No. Un'attenzione crescente si concentra sulle possibili conseguenze di questa consultazione, che coinvolge temi fondamentali per il sistema giudiziario italiano. La partecipazione e le opinioni degli elettori saranno decisive per definire il futuro delle riforme in materia di giustizia.

Il sondaggio sulle intenzioni di voto in vista del referendum sulla Giustizia del prossimo 22 e 23 marzo sorriderebbe al centrodestra e a Giorgia Meloni. Le ultime interviste, infatti, vedrebbero vincere al momento il Sì tanto inseguito dalle forze di maggioranza, con un un distacco seppur non elevato. Tra il Sì e il No, infatti, ballerebbero 10 punti percentuali, con gli intervistati che hanno dichiarato di votare più per motivazioni tecniche nel merito della riforma anziché per motivazioni politiche relative al giudizio sul governo Meloni. Referendum sulla Giustizia, cosa dicono i sondaggi La posizione di centrodestra e centrosinistra Perché non serve il quorum Referendum sulla Giustizia, cosa dicono i sondaggi A fotografare le attuali intenzioni di voto sul referendum della Giustizia è stata Youtrend che ha redatto un sondaggio per Sky Tg24. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo, come stabilito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sondaggio sul referendum sulla giustizia, i primi dati: gli italiani sono favorevoli o contrari

