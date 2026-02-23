Bloccata in casa con un malore e liberata dai vigili del fuoco | 40enne muore in ospedale

Una donna di 40 anni si è sentita male in casa e non ha potuto aprire la porta ai soccorritori. I vigili del fuoco sono intervenuti forzando l’ingresso e hanno trasportato la donna in ospedale. Purtroppo, nonostante gli sforzi medici, è deceduta poco dopo. La causa del malore resta ancora da chiarire, mentre i familiari sono sotto shock per l’accaduto. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione nel quartiere.

Ha un malore e non riesce ad aprire la porta di casa, devono quindi intervenire i vigili del fuoco. Ma la malcapitata, trasportata d’urgenza in ospedale, muore poco dopo. È accaduto nella tarda serata di ieri a Racale, in provincia di Lecce. La tragedia si è consumata in un’abitazione di via Gallipoli. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la donna, una quarantenne, ha avuto un malore mentre era in casa e ha chiesto l’aiuto del 118. Quando i sanitari sono giunti sul posto, però, hanno dovuto chiedere l’aiuto dei vigili del fuoco del distaccamento di Ugento: la malcapitata, infatti, non era in grado di aprire la porta di casa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

