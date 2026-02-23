Chi era Eugenio Monti il Rosso Volante campione olimpico di bob e di fair play | stasera su Rai1 un film su di lui

Eugenio Monti, noto come il “Rosso Volante”, ha vinto medaglie d’oro olimpiche e mondiali grazie alla sua abilità nel bob, che gli ha permesso di distinguersi nel panorama sportivo internazionale. La causa della sua fama risiede nelle numerose vittorie e nel suo spirito di lealtà, che gli è valso il rispetto di colleghi e appassionati. Questa sera, su Rai1, si racconta la sua vita attraverso un film dedicato alle sue imprese e ai valori che ha incarnato.

Eugenio Monti è stato uno degli atleti più straordinari nella storia dello sport italiano, un campione di bob capace di conquistare 9 medaglie d’oro ai campionati mondiali e 6 medaglie olimpiche. Nato a Dobbiaco il 23 gennaio 1928 e scomparso a Belluno il 1° dicembre 2003, Monti rappresenta un’icona di talento, determinazione e fair play che ha lasciato un segno indelebile nella disciplina del bob. Il soprannome “ Rosso Volante ” gli fu affibbiato dal leggendario giornalista Gianni Brera nel 1947, un’allusione ai suoi capelli rossi e alla grinta che lo caratterizzava sin da giovanissimo. Prima di diventare una leggenda del bob, Monti era infatti una promessa dello sci alpino: trasferitosi con la famiglia a Cortina d’Ampezzo, conseguì i primi successi sportivi nel 1945 durante i campionati studenteschi di sci. 🔗 Leggi su Cultweb.it

