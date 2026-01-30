Nuovo direttore generale Bankitalia | chi è Paolo Angelini il profilo dietro l’incarico strategico

Paolo Angelini è il nuovo direttore generale della Banca d’Italia. La nomina è ufficiale e cambia la guida di uno degli enti più importanti del sistema bancario italiano. Angelini prende il posto di chi ha ricoperto il ruolo finora e si prepara a gestire le sfide del settore con un profilo di grande esperienza. La sua nomina arriva in un momento in cui l’economia nazionale ha bisogno di stabilità e di decisioni mirate.

Paolo Angelini è stato ufficialmente nominato nuovo direttore generale della Banca d’Italia, un incarico di grande rilevanza strategica nel panorama economico nazionale. La nomina, annunciata dal presidente della Sergio Mattarella, conferma un profilo di lunga esperienza nel settore finanziario e della politica economica, con un percorso che spazia tra istituzioni pubbliche, banche centrali e ruoli di alta responsabilità. Il nuovo dg, già in precedenza al centro di attenzione per le sue competenze tecniche e la sua posizione di equilibrio tra diversi attori economici, è stato scelto per guidare l’istituto in un periodo di crescente complessità, segnato da pressioni inflazionistiche, incertezze sui tassi di interesse e la necessità di rafforzare la resilienza del sistema bancario italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Luigi Federico Signorini lascia il suo ruolo di direttore generale di Bankitalia.

Questa mattina Bankitalia ha annunciato che Paolo Angelini sarà il nuovo direttore generale.

