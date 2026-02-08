Questa sera Fabio Fazio torna in onda su Nove alle 19.30 con un nuovo episodio di Che Tempo Che Fa. Ospiti di questa puntata sono Luca Argentero e Marco Michelini, che si uniscono a un cast ricco di volti noti. Tra gli invitati ci sono anche Venier, Berti e Maionchi, seduti al tavolo insieme. La trasmissione promette ancora una volta un mix di interviste, musica e chiacchiere, con Fazio che si prepara a coinvolgere il pubblico con il suo stile diretto e semplice.

Fabio Fazio, come ogni domenica, torna dalle ore 19.30 in diretta sul Nove con un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti dell’8 febbraio 2026. Stasera intervisterà Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, alla loro quarta collaborazione con Portobello, la nuova serie HBO Original sulla vicenda giudiziaria che travolse il conduttore televisivo Enzo Tortora, presentata in anteprima all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e in uscita il 20 febbraio sulla piattaforma streaming HBO Max. Presenti anche Luca Argentero e Giulia Michelini, protagonisti dell’inedita serie Motorvalley, diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci e ispirata al film Veloce come il vento. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Che Tempo Che Fa, Argentero e Michelini tra gli ospiti. Venier, Berti e Maionchi al Tavolo

