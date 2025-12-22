Ieri sera a Che Tempo Che Fa Alessia Marcuzzi ha brillato più che mai complice una tinta bionda appena rinnovata con onde morbide da leonessa e un make up che punta tutto sulle labbra rosse ma effortless
N ello studio di Che Tempo Che Fa, Alessia Marcuzzi catalizza l’attenzione con un beauty look che diventa subito fonte d’ispirazione. Complice una tinta bionda rinnovata di fresco, la show-woman 53enne sfoggia una chioma luminosa e piena di carattere. Perfettamente in sintonia con l’abito nero essenziale, impreziosito dai vistosi orecchini dorati. Attenti ai traditori: Alessia Marcuzzi guida “The Traitors Italia”, nuovo reality show psicologico X L’ultima ospitata prima delle Feste. Alessia Marcuzzi continua a vivere un momento d’oro, sia sul fronte beauty che in televisione. Mattatrice assoluta di The Traitors, la conduttrice va ospite da Fazio prima della pausa festiva e conferma il suo status di icona di stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Che Tempo Che Fa: Carlo Verdone e Alessia Marcuzzi da Fazio
Leggi anche: Anticipazioni Che Tempo Che Fa 7 dicembre: ospiti Sara Errani e Jasmine Paolini, Alessia Marcuzzi e Preziosi
Vigilia di pioggia, schiarite a Natale e Santo Stefano. Ma il freddo arriva solo a fine anno; Che tempo farà a Natale? Pioggia alla Vigilia, poi schiarite e ondata di freddo; Che tempo che fa, oggi domenica 21 dicembre: tra gli ospiti Roberto Benigni; Che Tempo Che Fa, Littizzetto contro John Elkann: Non saremo mai vostri, perché rischia il posto.
Che Tempo Che Fa, Littizzetto contro John Elkann: "Non saremo mai vostri", perché rischia il posto - La comica ha espresso tutto il suo rammarico e la sua delusione per la vendita di alcune testate all'estero: "Stai svendendo la cultura italiana". libero.it
Ascolti tv ieri domenica 7 dicembre chi ha vinto tra Chi Vuol Essere Milionario, Che tempo che fa e Report - Dati ascolti tv di domenica 7 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Chi Vuol Essere Milionario, Sposa in rosso, Che Tempo Che Fa e Report ... virgilio.it
Che Tempo che Fa, le pagelle del 14 dicembre: Lucio Corsi struggente (9), la rabbia di Luciana Littizzetto (9,5) - Musica, comicità, attualità: questi gli ingredienti della puntata di Che Tempo che Fa del 14 dicembre, in cui il solito timoniere – Fabio Fazio – ha guidato i suoi ospiti lungo un ... dilei.it
"Ieri sera ho giocato in casa. E non mi sono sentita a casa". Comincia così il post con il quale Adhu Malual, la schiacciatrice di Monviso Volley - squadra di Pinerolo - ha voluto denunciare l'atteggiamento di una parte dei propri tifosi che, nel corso della partita c - facebook.com facebook
I numeri di Lois Openda nel match di ieri sera Powered by Football Exchange x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.