Nello studio di Che Tempo Che Fa, Alessia Marcuzzi catalizza l'attenzione con un beauty look che diventa subito fonte d'ispirazione. Complice una tinta bionda rinnovata di fresco, la show-woman 53enne sfoggia una chioma luminosa e piena di carattere. Perfettamente in sintonia con l'abito nero essenziale, impreziosito dai vistosi orecchini dorati. Attenti ai traditori: Alessia Marcuzzi guida "The Traitors Italia", nuovo reality show psicologico. L'ultima ospitata prima delle Feste. Alessia Marcuzzi continua a vivere un momento d'oro, sia sul fronte beauty che in televisione. Mattatrice assoluta di The Traitors, la conduttrice va ospite da Fazio prima della pausa festiva e conferma il suo status di icona di stile.

© Iodonna.it - Ieri sera a "Che Tempo Che Fa" Alessia Marcuzzi ha brillato più che mai, complice una tinta bionda appena rinnovata, con onde morbide da leonessa e un make up che punta tutto sulle labbra rosse (ma effortless)

