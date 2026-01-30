Sorteggi Champions League i playoff in diretta LIVE | le avversarie di Inter Juve e Atalanta

Oggi si sono svolti i sorteggi dei playoff di Champions League 202526. In diretta sono stati annunciati gli accoppiamenti e il tabellone completo. Le italiane, Inter, Juve e Atalanta, scoprono ora le loro avversarie e le possibili sfide per entrare nella fase a gironi. La giornata è stata ricca di sorprese e tensioni, mentre le squadre si preparano a disputare le partite decisive in un clima di attesa.

