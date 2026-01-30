champions league ecco le avversarie di inter juventus e atalanta nei playoff

Questa mattina sono stati estratti i playoff della Champions League, e le squadre italiane sono pronte a sfidarsi per l’ingresso nella fase a gironi. L’Inter, la Juventus e l’Atalanta conoscono ora i loro avversari e si preparano a battagliare. La sorte ha deciso, ma le partite promettono di essere aperte e combattute. La voglia di passare il turno spinge le tre squadre a concentrarsi sui prossimi incontri, senza lasciarsi condizionare troppo dai sorteggi.

L’avvertenza necessaria è che bisogna maneggiare con cura il concetto di fortuna o sfortuna quando si approccia il sorteggio della Champions League. Un anno fa, le tre italiane finite nel purgatorio del play-off avevano idealmente brindato dopo aver scoperto le rispettive avversarie; la storia ha detto che tutte sono uscite, quasi nessuna con onore. Dunque, gli accoppiamenti di Inter, Juventus e Atalanta negli spareggi di febbraio che portano al paradiso degli ottavi di finale vanno analizzati con cura. Sulla carta è andata malissimo ai bergamaschi, che hanno pescato il Borussia Dortmund scansando l’Olympiakos, malino alla Juventus che dovrà viaggiare nella tana del Galatasaray a Istanbul e meglio per l’Inter. 🔗 Leggi su Panorama.it

