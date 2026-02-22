Chivu | Col Bodo possiamo ribaltarla

Chivu afferma che con il Bodo possiamo ribaltarla, perché mancano ancora 36 punti alla conclusione del campionato. Il tecnico sottolinea che i risultati dipendono dai suoi giocatori, che si impegnano con determinazione in campo. Durante l’allenamento, ha notato miglioramenti nella concentrazione e nella coordinazione della squadra. La sua fiducia si basa sulla capacità del gruppo di mantenere alta la motivazione nelle prossime partite. La sfida continua, e tutti attendono il prossimo incontro.

“Mancano ancora 36 punti, il resto sono statistiche e numeri. Ringrazio i ragazzi, è tutto merito loro, ho un gruppo di ragazzi fantastici che mettono tutto con mente, fisico e tecnica. Capiscono i momenti, e siamo competitivi su tutti i fronti. Martedì sarà importante”. Cristian Chivu saluta così, in conferenza stampa, l'ennesimo successo in campionato della sua Inter (0-2 contro il Lecce, gol di Akanji e Mkhytarian, poche ore fa). “Sono sereno, siamo stati sempre in viaggio - prosegue -. Ieri abbiamo fatto la rifinitura per preparare la gara di oggi, poi in viaggio - sottolinea il tecnico -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Inter ko col Bodo, le parole choc di Chivu: "Lautaro? L'abbiamo perso"L’Inter ha subito una sconfitta contro il Bodo, a causa di un gol decisivo subito nel secondo tempo.

Lecce-Inter, Chivu: Dimarco ha un sinistro migliore del mio, ora testa al BodoE' un Cristian Chivu inevitabilmente soddisfatto dopo il successo sul Lecce che permette all'Inter di proseguire nella sua corsa lanciata in vetta alla classifica. Una risposta importante dopo il pass ... sport.sky.it

Inter, Chivu commenta il KO contro il Bodo Glimt: «È tutto aperto in vista del ritorno. Lautaro l’abbiamo perso, si è fatto male»Inter, Cristian Chivu – tecnico dell’Inter – ha commentato così la sconfitta contro il Bodo Glimt in Champions League. Le sue parole A Prime Video, Cristian Chivu ha commentato così la sconfitta dell’ ... calcionews24.com

