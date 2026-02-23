Champions Chivu L' Inter è in grado di ribaltare il risultato

Federico Dimarco afferma che l’Inter può ribaltare il risultato in Champions League, anche dopo la sconfitta dell’andata. La causa è la determinazione dei giocatori a credere nelle proprie capacità. Dimarco sottolinea l’importanza di affrontare la ritorno senza alibi, concentrandosi sulla preparazione e la concentrazione. La squadra si prepara con impegno, consapevole che una buona prestazione può cambiare le sorti della qualificazione.

"Nessun alibi, dobbiamo provare la rimonta" è il pensiero di Federico Dimarco MILANO - "Dobbiamo scendere in campo con la stessa serenità, tranquillità e giusta preparazione alla partita. Non cambia niente, bisogna entare in campo per vincere e non dobbiamo avere la pressione di fare 2-3 gol. Dobbiamo avere la lucidità nel capire e leggere i momenti. Noi siamo una squadra che è in grado di poter recuperare il risultato dell'andata. Dobbiamo mantenere equilibrio perchè il Bodo in transizione è molto pericoloso". Sono le parole deò tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, in vista della gara di ritorno dei play-off di Champions in programma domani contro il Bodo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Chivu Inter, il tecnico prepara la sfida del riscatto a San Siro per ribaltare il Bodo e scacciare l’andataChivu Inter si concentra sulla partita di questa sera a San Siro, dove i nerazzurri cercano di recuperare il risultato dell’andata contro il Bodo.

Atalanta-Inter 0-1, Chivu: “Felice di atteggiamento e risultato”L’Inter ha conquistato una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta nello scorso turno di Serie A, giocato al Gewiss Stadium.

