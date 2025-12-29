Atalanta-Inter 0-1 Chivu | Felice di atteggiamento e risultato

L’Inter ha conquistato una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta nello scorso turno di Serie A, giocato al Gewiss Stadium. Chivu ha commentato positivamente l’atteggiamento della squadra e il risultato ottenuto. La partita ha evidenziato l’importanza di un approccio concentrato e determinato, elementi fondamentali in un campionato competitivo come quello italiano. La sfida si inserisce in un context di equilibrio e tensione tra le squadre di vertice.

La domenica di Serie A è appena passata in archivio, con l’Inter che è riuscita a mettere al tappeto con un 1-0 di misura l’Atalanta in quel del Gewiss Stadium. 3 punti fondamentali per i meneghini, che chiudono nel migliore dei modi il loro 2025 e tornano in cima alla classifica dopo i successi di Napoli e Milan. La Beneamata si affaccia al nuovo anno nella giusta maniera, con una vittoria pesante su un campo ostico al termine di una prestazione convincente specialmente nei primi 70? minuti. Al termine della partita, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn: “L’ingresso di Pio Esposito? Sono contento anche della prestazione di Thuram, ha corso e fatto le cose giuste. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

