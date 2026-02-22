Vittoria e Ghiotto portano i vessilli italiani alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, che si tiene a Verona. La manifestazione si svolge con uno spettacolo di luci e musica, attirando un pubblico numeroso lungo il lungomare. La fine dei giochi segna il momento di saluto tra atleti e spettatori, mentre le emozioni si mescolano alla soddisfazione per l'edizione record dell'Italia. La serata prosegue con una festa che coinvolge tutti i presenti.

Mancano davvero pochi minuti Nel suo percorso narrativo, la cerimonia intende rendere omaggio alle molteplici forme di bellezza di questi Giochi, a quella dell'arte, della natura, delle relazioni umane, dello sport e della competizione. Un inno alla creatività che diventa un omaggio alla capacità italiana di saper trasformare la bellezza in emozione e al continuo desiderio di crescita, cambiamento, trasformazione Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici Invernali, due bracieri saranno spenti contemporaneamente in due città diverse (Milano e Cortina d'Ampezzo). Sarà Auro Bulbarelli il telecronista della cerimonia conclusiva dei Giochi Olimpici di Cortina, il 22 febbraio prossimo, all'Arena di Verona.

Olimpiadi 2026, la diretta della cerimonia di chiusura: Vittozzi e Ghiotto i portabandieraVittozzi e Ghiotto salgono sul palco come portabandiera durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto portabandiera per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto rappresenteranno l’Italia durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica alle 20:00 all’Arena di Verona.

È l’ultimo giorno di gare alle OlimpiadiC'è l'ultima manche del bob a 4, e intanto Eileen Gu ha vinto un'altra medaglia nello sci freestyle; tutte le notizie dai Giochi, man mano che arrivano ... ilpost.it

Il Gala di pattinaggio artistico di fine Olimpiadi a Milano Cortina è stato un vero spettacolo di eleganza. Senza punteggi né classifiche, le stelle del ghiaccio hanno brillato con performance mozzafiato. Da Alysa Liu, oro con il suo costume blu a effetto "bambola" - facebook.com facebook

"Le olimpiadi verso la fine con un bilancio assai positivo. Fa eccezione la Rai che ha iniziato malissimo e finito peggio. Il fuorionda anti Israele è segno di azienda fuori controllo, con vertici incapaci e cronisti assurdi. Tutto a spese dei cittadini." @Davide x.com