A Verona lo show della cerimonia di chiusura dei giochi Bolle incanta l' Arena

La cerimonia di chiusura dei giochi ha attirato migliaia di spettatori all’Arena di Verona, dopo che le autorità hanno deciso di dedicare l’intera scena allo spettacolo. L’evento ha portato sul palco un grande spettacolo di luci e musica, con performance che hanno coinvolto anche artisti internazionali. La decisione di occupare tutto il parterre ha trasformato lo storico teatro in un grande palco all’aperto. La serata continua con un’ultima esibizione che promette di sorprendere il pubblico.