A Verona lo show della cerimonia di chiusura dei giochi Bolle incanta l' Arena

AGI - Per la prima volta nella storia dell' Arena di Verona il palcoscenico occupa l'intera superficie del parterre, con una forma ispirata ai riverberi creati da una goccia d'acqua che cade. Si apre cosi' "Beauty in action", la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Presenti tra il pubblico anche la premier Giorgia Meloni, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, i ministri Matteo Salvini e Andrea Abodi, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il governatore del Veneto Alberto Stefani e l'ex governatore Luca Zaia. 🔗 Leggi su Agi.it
