Centenaria sfida alluvione | Ho già guerre e virus

Adriana Baldrati, 100 anni, ha celebrato il secolo di vita a Lugo, dopo aver affrontato molte difficoltà, tra cui guerre e pandemie. La causa della sua festa è la ricorrenza speciale, che ha radunato parenti e amici nel suo giardino. Nonostante le sfide del passato, mantiene uno spirito forte e positivo. La sua lunga vita testimonia la resilienza di una donna che ha superato molte crisi. La festa si è conclusa con un brindisi collettivo.

Adriana Baldrati, 100 anni, ha festeggiato il suo secolo di vita a Lugo circondata dall’affetto di amici e famigliari. La sindaca Elena Zannoni le ha portato una pergamena con gli auguri dell’intera comunità. La donna, nata nel 1926, ha vissuto tutta la sua vita a Lugo, superando guerre, vedovanza e persino un’alluvione. Il pomeriggio di sabato 21 febbraio ha Adriana Baldrati al centro di una festa di famiglia, con parenti e amici riuniti per celebrare il suo traguardo. La sindaca di Lugo, Elena Zannoni, ha fatto una sorpresa alla centenaria portandole una pergamena con gli auguri ufficiali dell’Amministrazione comunale e della comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Centenaria operata al femore: dimessa in soli 7 giorni è già a casa

Il discorso alla nazione di Trump: “Ho ereditato un disastro, l’America è tornata e ho risolto 8 guerre”Nel suo discorso alla nazione, Donald Trump si presenta come il restauratore dell’America, affermando di aver ereditato un disastro e di aver risolto otto guerre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Gubbio: la città di pietra che sfida il cielo e accende i sogni. Imponente, fiera, scolpita nel cuore dell’Umbria: Gubbio si mostra al mondo come un castello senza tempo. I suoi palazzi maestosi si arrampicano sulle pendici del monte, si stagliano verso il ci - facebook.com facebook