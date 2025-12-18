Il discorso alla nazione di Trump | Ho ereditato un disastro l’America è tornata e ho risolto 8 guerre

Nel suo discorso alla nazione, Donald Trump si presenta come il restauratore dell’America, affermando di aver ereditato un disastro e di aver risolto otto guerre. Dalla Diplomatic Room, difende con orgoglio le sue politiche economiche e attacca Biden per il caos al suo insediamento. Un intervento che sottolinea la sua visione di rinascita e forza nazionale, riaffermando il suo ruolo di protagonista sulla scena internazionale.

Trump all'ONU Ho fatto finire 7 guerre. Cambiamento climatico, la più grande truffa

Trump alla nazione: "Ho ereditato un disastro e l'ho aggiustato" Il discorso del presidente dopo 11 mesi di mandato, autoelogio della sua amministrazione: "Siamo forti e rispettati, lavoro ai patrioti e non agli stranieri". "Dazi, la mia parola preferita". E assicura "il - facebook.com facebook

#USA Il presidente Donald Trump terrà un discorso alla nazione domani sera, mercoledì, alle 21:00 ora di Washington. In Italia saranno le 3 della notte. x.com

