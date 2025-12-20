Giovanni Nuti dedica una canzone a Carla Fracci | ‘A Carla’ è una preghiera laica e un gesto di gratitudine più che un omaggio

Giovanni Nuti presenta ‘ A Carla ‘, brano dedicato a Carla Fracci. Il compositore e interprete ha realizzato questa canzone basandosi sul testo di Padre Alberto Maggi. Disponibile in radio e in digitale da venerdì 5 dicembre 2025, il brano è accompagnato da videoclip che mostra l’étoile danzare attraverso filmati di repertorio messi a disposizione da Beppe Menegatti, regista e marito di Carla Fracci. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato Giovanni Nuti sul suo rapporto con la stella della danza, sul significato di ‘ A Carla ‘ e sui suoi progetti futuri. Intervista al compositore e interprete Giovanni Nuti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

