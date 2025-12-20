Giovanni Nuti dedica una canzone a Carla Fracci | ‘A Carla’ è una preghiera laica e un gesto di gratitudine più che un omaggio

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Nuti presenta ‘ A Carla ‘, brano dedicato a Carla Fracci. Il compositore e interprete ha realizzato questa canzone basandosi sul testo di Padre Alberto Maggi. Disponibile in radio e in digitale da venerdì 5 dicembre 2025, il brano è accompagnato da videoclip che mostra l’étoile danzare attraverso filmati di repertorio messi a disposizione da Beppe Menegatti, regista e marito di Carla Fracci. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato Giovanni Nuti sul suo rapporto con la stella della danza, sul significato di ‘ A Carla ‘ e sui suoi progetti futuri. Intervista al compositore e interprete Giovanni Nuti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

giovanni nuti dedica una canzone a carla fracci 8216a carla8217 232 una preghiera laica e un gesto di gratitudine pi249 che un omaggio

© Superguidatv.it - Giovanni Nuti dedica una canzone a Carla Fracci: “‘A Carla’ è una preghiera laica e un gesto di gratitudine, più che un omaggio”

Leggi anche: “Posso suonarti una canzone amore mio?”. Carla Bruni dedica ‘Let it Be’ al marito Sarkozy

Leggi anche: "Posso suonarti una canzone amore mio?" Carla Bruni dedica "Let it Be" al marito Sarkozy – Il video

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giovanni Nuti dedica un nuovo brano a Carla Fracci: esce “A Carla” su testo di Padre Alberto Maggi - Da venerdì 5 dicembre è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali “A Carla”, il nuovo brano composto e interpretato da Giovanni Nuti su testo di Padre Alberto Maggi, dedicato a Carla Fracci. ilmessaggero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.