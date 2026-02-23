C’è una bomba Italia panico in autostrada | chiuso tutto traffico in tilt

Una segnalazione di un oggetto sospetto ha causato il blocco totale dell’autostrada, creando caos tra i veicoli fermi e i pendolari costretti a uscire dai mezzi. La paura cresce tra chi si trova bloccato in mezzo al traffico, mentre le forze dell’ordine ispezionano l’area con attenzione. La presenza di un pacchetto abbandonato vicino alle corsie ha scatenato il timore di una possibile emergenza. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono sviluppi.

Un oggetto fuori posto, lì dove di solito ci si ferma solo per prendere fiato. Una presenza muta e inquietante, capace in pochi minuti di cambiare il suono di una mattina qualunque: dai motori che scorrono regolari al brusio nervoso delle frenate, fino a quel silenzio sospeso che arriva quando si capisce che non è un semplice imprevisto. All’inizio è solo una voce che rimbalza tra automobilisti, una segnalazione, uno sguardo più lungo del solito da chi passa accanto a una piazzola. Poi la macchina della sicurezza si mette in moto: lampeggianti in lontananza, pattuglie che stringono il perimetro, e la sensazione netta che, per una volta, la strada non sia soltanto strada. 🔗 Leggi su Tvzap.it

“Doppio schianto”. Panico in autostrada, traffico in tilt: soccorsi sul postoDoppio schianto sull’autostrada A1 tra Bologna e Firenze, con due veicoli che si sono scontrati frontalmente poco prima delle 8, causando il blocco totale della corsia di sorpasso e creando file chilometriche.

Italia, incidente shock in autostrada: auto ribaltata, traffico in tiltQuesta mattina sull’autostrada A19 Palermo-Catania si è verificato un incidente grave.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Prenestino, scoperta una bomba nel bagagliaio di un’auto: indagini in corso; Droga e guerra tra i clan rivali a Roma. trovata una bomba in un'auto rubata. C'è una Panda sospetta; Peaky Blinders, prima del film arriva la bomba: fuori la soundtrack; Per l’Ocse il nostro sistema sanitario sbilanciato è una bomba a orologeria.

Ciclone bomba: cos’è e come nasce la tempesta(METEOGIORNALE.IT) [caption id=attachment_359766 align=aligncenter width=1600] Ciclone bomba cosa vuol dire[/caption]Quando sentiamo pronunciare l'espressione meteo ... msn.com

Rsa, una bomba a orologeria fra inadempienze e morosità: 60 anziani verso lo sfratto ad AdelfiaIl caso di Casa Caterina: la Regione ha revocato l’autorizzazione e il Tar ha temporaneamente sospeso il provvedimento. E spunta fuori il ruolo di Schettino, ... bari.repubblica.it

La bomba non distrusse Pescara. La progettò. Nel 1946, mentre l'Italia ricostruiva le macerie con improvvisazione e furore, Pescara scelse diversamente. La città adriatica fu rasa al suolo dalla guerra, ma non rimessa insieme alla rinfusa. L'architetto Cesare B - facebook.com facebook