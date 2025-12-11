A Cava de' Tirreni arriva la casa di Babbo Natale

Dal 13 dicembre, l’Oasi Diecimare di Cava de' Tirreni si trasforma in un mondo incantato con l’apertura della Casa di Babbo Natale e della natività alla grotta. Un’occasione speciale per grandi e piccini di immergersi nello spirito natalizio e vivere momenti magici in un’atmosfera fiabesca.

Il Natale arriva all'Oasi Diecimare! A partire dal 13 dicembre, il Centro Visite Oasi Diecimare si trasforma in un luogo magico dove grandi e piccini possono vivere l'atmosfera più incantata dell'anno. perché si inaugura la Casetta di Babbo Natale e la natività alla grotta. Luci scintillanti.

