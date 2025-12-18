Un uomo scappa con una Mercedes a noleggio dopo aver causato un incidente a Seveso, sperando di sfuggire alle conseguenze. La sua fuga fallisce e viene denunciato, con la patente ormai a zero punti. Un episodio che mette in luce l’importanza del rispetto delle regole e delle conseguenze legate alle azioni sulla strada.

© Monzatoday.it - Con la Mercedes a noleggio scappa dopo l'incidente, "pirata" denunciato: sulla patente 0 punti

Era scappato dopo un incidente avvenuto la scorsa settimana a Seveso, in via Don Luigi Sturzo pensando di averla fatta franca. E invece la polizia locale di Seveso è riuscita a rintracciare e denunciare un ragazzo di 20 anni per omissione di soccorso e guida senza patente.Il fattoLa scorsa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

