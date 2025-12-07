Interventi nei rioni della città Con mezzo milione di euro migliorano strade e marciapiedi

LECCO Piano rioni al via. Sono stati appaltati i lavori per il decoro e la manutenzione pubblica nei rioni di Lecco, che costituiscono la città dei Promessi sposi. È un piano da mezzo milione di euro. Si tratta di riqualificazione di strade, marciapiedi, spazi pubblici percorsi pedonali. per rendere i quartieri ancora più belli e vivibili, nel rispetto però della peculiarità storiche e, in alcuni casi, di quanto descritto nei Promessi sposi da Alessandro Manzoni. Se ne occuperanno i Fratelli Bianchi, un’impresa di Lecco, che si sono aggiudicati la commessa grazie ad uno sconto del 5,5% rispetto al prezzo di partenza, spuntandola così sugli altri tre concorrenti, che invece hanno proposto una cifra più alta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

