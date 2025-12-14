Nella basilica di San'Ambrogio dopo 50 anni la suggestiva messa con il rito antico | cos'è e perché si celebra

Domenica 14 dicembre alle 20.30, nella basilica di San’Ambrogio a Milano, si tiene una speciale messa con il rito ambrosiano antico, celebrata da monsignor Francesco Braschi. Dopo cinquant’anni, questa cerimonia torna ad affascinare i fedeli, offrendo un momento di spiritualità e tradizione nel cuore della città.

