Tre Case si rinnova l’antico rito popolare

Le Tre Case sull’Amiata hanno recentemente ospitato la tradizionale “Befanata”, un rito popolare antico e radicato nella cultura locale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi membri della comunità, mantenendo vivo un momento di tradizione toscana in un’atmosfera autentica. Questa celebrazione rappresenta un importante esempio di preservazione delle usanze storiche, contribuendo a rafforzare il senso di identità e di appartenenza del territorio.

Grande partecipazione alla tradizionale “Befanata“ delle Tre Case sull’Amiata che si è svolta seguendo un rito tra i più antichi della Toscana. Una festa legata agli antichi cicli agricoli con la visita alle famiglie della frazione di Piancastagnaio e l’omaggio con le strofe del trecentesco, cantato da un gruppo di abitanti che tramandano la celebrazione di generazione in generazione, seguendo un copione sempre uguale ricco però di altissimi valori. Adesso sono i giovani della frazione a non lasciar morire la festa. E come sempre il ritrovo è avvenuto nel tardo pomeriggio in quello che era il bar di Silvano Cappelletti, il luogo per eccellenza della vestizione e del trucco dei figuranti e dove sono custoditi gli antichi costumi del corteo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

