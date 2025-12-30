Leone XIV | La Pira giusto e affidabile E Funaro dona al Papa il Sigillo della Pace

Piero Bargellini, sindaco di Firenze durante l’alluvione del 1966, ricorda l’onore di aver donato a Papa Leone XIV il ‘Sigillo della Pace’ e il libro di suo nonno, “L’Anno Santo”. Questi simboli rappresentano la storia della città e l’impegno costante per la pace, valori che continuano a essere al centro della nostra identità e della memoria collettiva.

"Ho avuto l’onore di donare a Papa Leone XIV il ‘Sigillo della Pace’ e il libro di mio nonno", Piero Bargellini (il sindaco dell’alluvione del 1966), "’L’Anno Santo’, simboli di Firenze, della sua storia e dell’impegno per la pace che ogni giorno vogliamo rinnovare". È quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro che ha partecipato ieri all’udienza dell’Anci insieme alla delegazione dei sindaci dei comuni capoluogo con Papa Leone XIV. "Il Papa - spiega in una nota la sindaca - ha ribadito l’importanza di non rimanere indifferenti di fronte alle sfide del nostro tempo che ci vedono in prima linea: la crisi demografica, le difficoltà delle famiglie e dei giovani, la solitudine degli anziani, il grido silenzioso dei poveri, l’inquinamento, le fratture sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

