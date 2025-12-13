Ore perse nel traffico all’anno Napoli peggiora | la classifica

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, Napoli registra un aumento delle ore trascorse nel traffico rispetto all’anno precedente, con una media di 43 ore per automobilista. La città si conferma tra le più congestionate d’Italia, evidenziando un peggioramento della situazione della mobilità urbana. Un dato che sottolinea le sfide quotidiane dei residenti e la necessità di interventi per migliorare la viabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Un’ora persa nel traffico in più, rispetto al 2024. A Napoli, nel 2025 ogni automobilista ha trascorso in media 43 ore negli ingorghi. A dirlo è la Global traffic scorecard 2025, stilata dalla Inrix, società di analisi informatica statunitense. La classifica interessa 941 città in sette continenti e trentasei Paesi. Si basa sul confronto del fenomeno negli ultimi tre anni. L’indagine analizza anche la velocità media percorsa nell’ultimo miglio, cioè quello quanto effettivamente i pendolari percorrono nella zona urbana. Nel 2025, Napoli è 119° al mondo, confermandosi ottava città italiana. Anteprima24.it

ore perse traffico all8217annoQuante ore passiamo nel traffico? La classifica delle città dove si perde più tempo alla guida - La classifica dell'Inrix Global Traffico Scoreboard assegna a Istanbul la maglia nera per il tempo perso alla guida: ben 118 ore annue. msn.com

ore perse traffico all8217annoA Brescia perdiamo nel traffico 57 ore all’anno, balzo record del 36% - Siamo terzi in Italia per ore sprecate in auto, superati solo da Roma e Milano ... giornaledibrescia.it

ore perse nel traffico all8217anno napoli peggiora la classifica

© Anteprima24.it - Ore perse nel traffico all’anno, Napoli peggiora: la classifica