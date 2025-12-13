Ore perse nel traffico all’anno Napoli peggiora | la classifica

Nel 2025, Napoli registra un aumento delle ore trascorse nel traffico rispetto all’anno precedente, con una media di 43 ore per automobilista. La città si conferma tra le più congestionate d’Italia, evidenziando un peggioramento della situazione della mobilità urbana. Un dato che sottolinea le sfide quotidiane dei residenti e la necessità di interventi per migliorare la viabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Un’ora persa nel traffico in più, rispetto al 2024. A Napoli, nel 2025 ogni automobilista ha trascorso in media 43 ore negli ingorghi. A dirlo è la Global traffic scorecard 2025, stilata dalla Inrix, società di analisi informatica statunitense. La classifica interessa 941 città in sette continenti e trentasei Paesi. Si basa sul confronto del fenomeno negli ultimi tre anni. L’indagine analizza anche la velocità media percorsa nell’ultimo miglio, cioè quello quanto effettivamente i pendolari percorrono nella zona urbana. Nel 2025, Napoli è 119° al mondo, confermandosi ottava città italiana. Anteprima24.it

